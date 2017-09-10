На Кубе эвакуировали российских туристов

На Кубе из-за урагана «Ирма» эвакуированы около 200 российских туристов. Решение об их эвакуации приняли в российском консульстве. После того как ураган утихнет, туристы смогут вернуться в отели, сообщает Life.

В диппредставительстве сообщили, что все туристы, находившиеся на курортах страны в зоне активности урагана "Ирма", перемещены в безопасные районы.

Метеорологическая ситуация в Доминикане сейчас стабильная, ураган «Ирма» ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Эвакуированных туристов, которых временно эвакуировали с побережья, развезли по отелям. Аэропорты возобновили работу.

Ураган «Ирма» движется вдоль островов Карибского бассейна и вскоре может достичь побережья Флориды, где объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов идет эвакуация.