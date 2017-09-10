На польско-украинской границе начались задержания

Полиция Львовской области задержала более 100 человек вблизи КПП «Краковец» на границе Польши и Украины, сообщается на официальной странице правоохранительных органов региона в Facebook. Отсюда экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили собирается попасть на Украину.

«Более 100 человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции», — говорится в сообщении. Как отмечается, у одного из задержанных был обнаружен пистолет. У четверых из доставленных в полицейский участок есть судимости. Все задержанные — жители других регионов Украины. Среди задержанных — студенты, а также трое несовершеннолетних. Личности задержанных устанавливаются, также выясняются причины их пребывания в районе КПП «Краковец».

Саакашвили вместе с сопровождающими его политиками и журналистами собирается пересечь границу на автобусе . Ранее поезд, на котором он пытался добраться из польского Перемышля в Киев, был задержан из-за отказа Саакашвили его покинуть.

«Они очень надеются, что я сегодня не доеду до Украины, что мы будем сидеть на территории Польши и у них не будет проблем», — заявил Саакашвили, имея в виду украинские власти.

Его приезд вызвал большой резонанс. Накануне сторонники политика поехали встречать его на польско-украинской границе. Навстречу политику отправилась колонна из 50 машин и 10 автобусов. Кроме того, стало известно, что полиция и Нацгвардия блокировали колонну автомобилей, на которых группа ветеранов АТО направлялась к границе, чтобы попасть на встречу с Саакашвили на КПП.

С конца июля Саакашвили находился в Венгрии, Польше и Литве. Украину он покинул по уже недействующему паспорту. Пограничная служба Украины заявила, что отберет у него документ, если он попытается въехать в страну. Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года по указу президента Украины Петра Порошенко , согласившись занять пост губернатора Одесской области.

В конце июля стало известно, что украинского гражданства он лишился.