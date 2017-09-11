На Западе признали завершение войны в Сирии



Войска президента Сирии Башара Асада одержали победу в гражданской войне. С таким заявлением выступил британский журналист Роберт Фиск. Статья обозревателя опубликована в The Independent

«Похоже, что сейчас происходит немыслимое: войска Башара Асада одерживают победу в этой войне. Нет, не «похоже», а точно», — пишет Фиск.



Фиск отмечает, что правительственная армия успешно ведёт наступление на Дейр-эз-Зора и уже полностью освободила от террористов Алеппо. Журналист добавляет, что власти Великобритании начали выводить из арабской республики своих инструкторов, в задачу которых входила подготовка повстанцев к «свержению правительства Асада». Обозреватель называет сирийских бойцов «самой закалённой в боях армией в регионе». Фиск подчеркнул, что военная карта Ближнего Востока претерпела существенные изменения.





Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Сторонами конфликта выступают, с одной стороны, президент арабской республики Башар Асад, «умеренная» сирийская оппозиция, курдские регионалисты, исламистские движения (запрещённые в России «Исламское государство», Фронт ан-Нусра ). Требования оппозиции — отставка главы государства. Исламисты воют за распространение территории «халифата». В 2014 году в конфликт вмешалась международная антитеррористическая коалиция во главе с США. Официальный Дамаск не давал им разрешения на проведение операции. С 30 сентября 2015 года антитеррористическую операцию в арабской республике проводит Россия. Москва действует по просьбе властей Сирии.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром находились в окружении террористов в течение последних трёх лет. Несмотря на регулярные атаки смертников, гарнизон продолжал обороняться. Продовольствие и боеприпасы военнослужащие получали по воздуху. 5 сентября блокада была прорвана сирийской армией при поддержке самолётов Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).