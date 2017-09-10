На Майдане были иностранные снайперы

Подавляющее большинство снайперов, причастных к кровавым событиям на Евромайдане в Киеве, составляли иностранцы-наемники, заявил бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк , сообщает РИА Новости

«Что касается меня лично, то я знаю, что организаторами этого чудовищного преступления были Парубий (ныне спикер парламента Украины . — Прим. ред.), Пашинский (ныне председатель комиссии Верховной рады по обороне и безопасности. — Прим. ред.) и другие», — рассказал он, отвечая я на вопрос о том, что же происходило в 20-х числах февраля 2014 года в Киеве.

По его словам, еще с 20-х чисел ноября 2013 года начали развертываться организационные структуры Майдана. «Первыми появились подготовленные боевики. Их число достигало 10-15 тысяч человек. Руководили ими командиры, которые непосредственно подчинялись лидерам оппозиции, участвовавшим в организации государственного переворота», — заявил он. Впоследствии к ним присоединялись жители Киева и других регионов.

«Это была основная сила Майдана — идейные одураченные люди, глубоко поверившие в "светлое будущее", которое им нарисовали идеологи. Все эти "сочувствующие" привлекались для создания массовых скоплений народа», — полагает Шуляк. Были здесь еще и мирные граждане, приходившие на Майдан как на спектакль

«В ходе боевых действий они послужили своеобразным живым щитом — боевики в основном прятались за их спинами. И такая тактика была эффективной. Она позволяла нарушителям находиться вне нашей зоны досягаемости», — отметил он.

Несмотря на то, что подчиненные Шуляка — сотрудники «Беркута» — прошли соответствующую специальную подготовку по действиям в подобных ситуациях, они проиграли.

По словам Шуляка, это произошло из-за того, что правительственные силы старались избежать кровопролития. «Одно могу сказать: мы не хотели кровопролития, но нас на это постоянно провоцировали. Мы не проиграли. Мы ушли с майдана согласно договоренностям, подписанным лидерами так называемой оппозиции под гарантии руководителей дипломатических ведомств стран Запада», — рассказал он.