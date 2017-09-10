СМИ: Иран и Россию подозревают в помощи КНДР с разработкой ядерного оружия

Власти Великобритании не исключают, что Иран оказал Северной Корее помощь в разработке ядерного оружия, сообщают СМИ. Источники Sunday Telegraph в британской правительстве заявили, что, по их мнению, сообщения о самостоятельной разработке КНДР ядерных технологий не являются достоверными. Поэтому МИД Великобритании расследует возможное участие других стран, которые могли оказать Северной Корее консультационные услуги, передает ТАСС

«Список подозреваемых» возглавляет Иран, «Россия также оказалась в центре внимания», пишет издание.

Лондон надеется, что, установив возможного поставщика ядерных технологий Пхеньяну, можно будет оказать дополнительное давление на КНДР, которая «отказывается изменять курс, несмотря на экономические санкции».

Напомним, КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы.