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Американцы собрались «поджечь» и «расстрелять» ураган «Ирма»
Владельцы оружия в США хотят провести во Флориде акцию, в рамках которой собираются «расстрелять» ураган «Ирма»; перед этим запланирована акция под названием «Подожжем ураган „Ирма“.
Обе акции назначены на воскресенье. В Facebook созданы соответствующие страницы, передает RT. О желании приехать „пострелять“ в ураган заявили свыше 23 тыс. человек, более 51 тыс. интересуются акцией.
Напомним, ураган „Ирма“ вновь усилился до пятой категории. Число жертв урагана „Ирма“ уже превысило 20 человек.
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