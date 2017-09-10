Американцы собрались «поджечь» и «расстрелять» ураган «Ирма»

Владельцы оружия в США хотят провести во Флориде акцию, в рамках которой собираются «расстрелять» ураган «Ирма»; перед этим запланирована акция под названием «Подожжем ураган „Ирма“.

Обе акции назначены на воскресенье. В Facebook созданы соответствующие страницы, передает RT. О желании приехать „пострелять“ в ураган заявили свыше 23 тыс. человек, более 51 тыс. интересуются акцией.



Напомним, ураган „Ирма“ вновь усилился до пятой категории. Число жертв урагана „Ирма“ уже превысило 20 человек.