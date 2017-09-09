Боевики-рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц



Боевики-рохинджа из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" ( ARSA ) объявили об одностороннем прекращении в Мьянме огня на месяц, начиная с воскресенья, говорится в опубликованном в Twitter заявлении ARSA.

"ARSA настоятельно призывает все заинтересованные организации на период прекращения огня возобновить предоставление гуманитарной помощи для всех жертв гуманитарного кризиса, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности", — говорится в заявлении.



IMPORTANT: PRESS RELEASE

(10th Sept, 2017)#ARSA hereby declares a ceasefire from offensive military operations for one month from today. pic.twitter.com/DHBjQqnyIo— ARSA_The Army (@ARSA_Official) 9 сентября 2017 г.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.



В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

