Клинтон призналась в самой большой ошибке

Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке на прошлогодних президентских выборах, которая обернулась ее поражением. По мнению Клинтон, она не должна была использовать личную электронную почту для служебной переписки.

«Я говорила это раньше и скажу сейчас: ответственность за это несу я. Это было преподнесено в столь негативном ключе, что я не могла от этого скрыться, это никогда не прекращалось», — заявила она в интервью телекомпании CBS , вышедшем в эфир в воскресенье, сообщает ТАСС

«Почтовый скандал», который возник вокруг Клинтон, заметно повлиял на мнение избирателей, хотя ФБР в итоге не нашло оснований для предъявления Клинтон обвинений. Клинтон также рассказала об упущенных возможностях во время предвыборной кампании.

Само интервью в основном касалось предстоящего выхода в свет ее новой книги под названием «Что произошло?» (What Happened), которая будет выпущена 12 сентября. Это уже третья книга Клинтон. Первая — «Живая история» — была опубликована в 2003 году и рассказывала о годах, проведенных ею в Белом доме в качестве первой леди. Вторая — «Трудный выбор» (2014) посвящена событиям 2007-2013 годов.