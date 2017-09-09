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Немецкий политик высказался за возврат России в G8

Названо условие возвращения России в G8
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Председатель Свободной демократической партии ФРГ (СвДП) Кристиан Линднер высказался за возврат России в G8 при определенных условиях, пишет Deutsche Welle со ссылкой на его интервью журналу Focus.
"Если Россия откажется от военных учений, которые угрожают нашим восточноевропейским партнерам, то это стало бы поводом возродить G8, пусть даже поначалу в формате G7 + 1. (Президенту России Владимиру) Путину надо дать возможность покинуть тупик эскалации", — заявил Линднер.
Ранее экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди призвал вернуть Россию в G8.
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