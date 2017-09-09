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Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы под Дейр-эз-Зором
Вооруженным силам сирийской армии удалось прорвать блокаду террористами авиабазы ВВС Арабской Республики, расположенной под Дейр-эз-Зором. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Эту же информацию подтверждает SANA со ссылкой на военное командование Сирии.
В настоящее время бои с террористами идут по всему периметру военной базы, добавляют агентства.
Операция по снятию блокады базы ВВС под Дейр-эз-Зором началась накануне вечером, 8 сентября. В ней участвуют отряды армии под командованием генералов Сухела и Захреддина, которых поддерживают авиация и артиллерия.
Ранее сирийской армии при поддержке ВКС РФ удалось снять блокаду с самого Дейр-эз-Зора, который около трех лет находился в кольце боевиков. Этот город считался последним крупным оплотом террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ).
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