Сирийская армия прорвала блокаду авиабазы под Дейр-эз-Зором

Вооруженным силам сирийской армии удалось прорвать блокаду террористами авиабазы ВВС Арабской Республики, расположенной под Дейр-эз-Зором. Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости. Эту же информацию подтверждает SANA со ссылкой на военное командование Сирии.

В настоящее время бои с террористами идут по всему периметру военной базы, добавляют агентства.

Операция по снятию блокады базы ВВС под Дейр-эз-Зором началась накануне вечером, 8 сентября. В ней участвуют отряды армии под командованием генералов Сухела и Захреддина, которых поддерживают авиация и артиллерия.