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Киев подаст еще один иск к России
Украина готовится подать во Всемирную торговую организацию еще один иск против России, касающийся ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров посредством санитарных норм, сообщает ZN.UA.
Как рассказала первый торговый представитель Украины Наталья Микольская, Украина давно готовит иск, оказавшийся довольно сложным с точки зрения сбора доказательной базы.
«Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами. Их очень много, мы анализировали все и решили ограничиться лишь теми позициями, по которым у нас есть хорошая доказательная база», — отметила она.
По словам Микольской, подготовка иска находится на завершающей стадии и скоро он будет подан. Она считает, что у иска хорошие перспективы.
«Мы не первая страна, которая с этой проблемой столкнулась, и большинство наших предшественников свои права отстояли. Что как минимум говорит о том, что РФ действительно манипулирует этими нормами, используя их как инструмент влияния и шантажа, а не безопасности», — заключила торговый представитель Украины.
Россия, со своей стороны, ранее направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос в связи с санкциями — ограничениями, запретами, особыми требованиями в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.
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