Киев подаст еще один иск к России



Украина готовится подать во Всемирную торговую организацию еще один иск против России, касающийся ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров посредством санитарных норм, сообщает ZN.UA



Как рассказала первый торговый представитель Украины Наталья Микольская , Украина давно готовит иск, оказавшийся довольно сложным с точки зрения сбора доказательной базы.

«Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами. Их очень много, мы анализировали все и решили ограничиться лишь теми позициями, по которым у нас есть хорошая доказательная база», — отметила она.



По словам Микольской, подготовка иска находится на завершающей стадии и скоро он будет подан. Она считает, что у иска хорошие перспективы.



«Мы не первая страна, которая с этой проблемой столкнулась, и большинство наших предшественников свои права отстояли. Что как минимум говорит о том, что РФ действительно манипулирует этими нормами, используя их как инструмент влияния и шантажа, а не безопасности», — заключила торговый представитель Украины.

