В Лондоне прошел многотысячный марш протеста против Brexit



Многотысячный марш протеста против выхода Британии из Евросоюза прошел в субботу в центре Лондона, сообщает корреспондент РИА Новости

Эта акция уже не первая, после прошлогоднего референдума сторонники сохранения членства Соединенного Королевства в ЕС уже несколько раз собирали в британской столице массовые митинги и демонстрации с призывами к властям отказаться от идеи покинуть ЕС. Британское правительство неоднократно заявляло, что несмотря ни на что намерено осуществить Brexit.



Участники марша собрались незадолго до полудня в Гайд-парке, провели краткий митинг и колонной двинулись по центральным улицам города к парламентской площади. По словам организаторов акции, планировалось, что в марше примут участие 50 тысяч человек. Представители полиции не смогли назвать точное количество участников, отметив, что "собрались тысячи или даже десятки (тысяч) человек".





В шествии приняли участие глава Либерально-демократической партии Винс Кейбл , члены его партии, а также депутаты палаты общин от Лейбористской партии . На митинге перед шествием выступил организатор акции, британский путешественник, режиссер и телеведущий Грэм Хьюз. Собравшиеся встретили аплодисментами и одобрительными выкриками его призыв провести повторный референдум о членстве в ЕС.

"Сегодня отличный день, чтобы побороть систему… Нужно объединиться, переосмыслить и отвергнуть Brexit", — сказал он, открывая шествие.



Многие участники шествия пришли на акцию с флагами ЕС, некоторые несли флаги стран Евросоюзе. В шествии приняли участие представители французской и немецкой диаспор, прошли с флагами ЕС и выходцы из стран Балтии.



"Я из Латвии, уже более шести лет, я тут живу и работаю, у меня небольшой бизнес. Что будет со мной после Brexit, что будет с моей семьей? Мой муж британец, я живу здесь по своему национальному паспорту как гражданин ЕС. Мне придется уехать? Мне придется закрыть бизнес? Зачем нужен этот Brexit? От него потеряют все, и Европа, и Британия и простые люди — такие как мы", — рассказала РИА Новости участница шествия Анна, владелица фотоателье на востоке Лондона.





Помимо флагов люди несли в руках плакаты в поддержку единства с ЕС: "Выход из Brexit", "Европа едина". Кто-то пришел на акцию в маске премьера Терезы Мэй , надев при этом ее знаменитые туфли "леопардового" цвета и мантию короля Генриха Восьмого. Мантию участница шествия надела не случайно — в четверг парламент начал рассматривать законопроект, который может наделить Мэй специальными полномочиями по переговорам с ЕС, ограничив одновременно полномочия парламента. Консерваторы предложили наделить Мэй спецполномочиями, апеллируя к закону 1539 года о полномочиях Генриха Восьмого. Норма допускала ограничение полномочий парламента.



"Звездой" шествия стала кукла королевы Елизаветы Второй , на которой была надета шляпка синего цвета с желтыми звездами — символ ЕС. В руках у куклы был плакат "Посмотрите, о чем говорит моя шляпа". Во время церемонии открытия парламента в июне королева произносила тронную речь в светло-синем костюме, на голове у нее была шляпка с искусственными цветами, в которых были желтые центральные части. Многие тогда сочли такой наряд сигналом от королевы в поддержку членства Британии в ЕС.

"Британское общество не хочет отделения (от Европы). Опросы говорят, что все меньше и меньше остается тех, кто хотел бы Brexit. Сейчас, я уверен, у сторонников единства подавляющее большинство. Почему когда почти каждый месяц проходили и проходят акции против Brexit, правительство не хочет прислушаться к народу и провести второй референдум?" — сказал РИА Новости житель Манчестера Крейг, приехавший с женой на выходные в Лондон специально для участия в шествии.



В настоящее время митинг на парламентской площади продолжается. Столичная полиция не сообщает о происшествиях во время акции.



Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.