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Украинские активисты поехали к польской границе встречать Саакашвили

Поддерживающие экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинские активисты отправились встречать его на польско-украинской границе.
Об этом сообщается на странице украинской партии Саакашвили «Движение новых сил» в Facebook.
«Ну, друзья, мы выехали в Краковец, где мы будем ждать Михаила», — говорится в сообщении.
Отмечается, что встречать политика поехала колонна из 50 машин и 10 автобусов.
На странице партии также указывается, что у пункта пропуска уже собрались несколько десятков неизвестных лиц в спортивных костюмах. Они заявляют, что приехали на экскурсию, но отказываются сообщать подробности.
Ранее Саакашвили заявил, что выезжает на Украину вместе с сыном.
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