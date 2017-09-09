Киев готовит «немало неожиданностей» для России

«Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнёра. Но они (российская сторона — ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов», — заявил он.



Ельченко также отметил, что у Генассамблеи шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и «в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет».



«Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — заявил Ельченко.

