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Киев готовит «немало неожиданностей» для России
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что на предстоящей 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая начнется 12 сентября, Россию ждет «немало неожиданностей», сообщает «Укринформ».
«Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнёра. Но они (российская сторона — ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей. Могу только сказать, что это множество вопросов», — заявил он.
Ельченко также отметил, что у Генассамблеи шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и «в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет».
«Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины», — заявил Ельченко.
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в сессии. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В прошлом году президент также не участвовал в сессии Генассамблеи. Однако в 2015 году в своем выступлении на сессии президент затронул ситуацию на Украине и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.
В Нью-Йорк отправится делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в состав которой войдут его заместитель Геннадий Гатилов, постпред России при ООН Василий Небензя и председатели комитетов по международным делам Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий.
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