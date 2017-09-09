Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину



Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину. Об этом он сообщил в Facebook.

Бывший президент Грузии разместил с соцсети селфи в велосипедном шлеме и написал: «Все, мы выезжаем в Краковец, Украину».



Ранее украинские власти заявляли, что не пустят Саакашвили в страну и изымут паспорт.



26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).



Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.



Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента.



С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.