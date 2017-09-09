СБУ: погибший при взрыве чеченец воевал в Грузии

Погибший при взрыве автомобиля в центре Киева на улице Бассейной 8 сентября уроженец Чечни Тимур Махаури (Али Тимаев) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе, говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook

Автомобиль Тимаева взорвался в пятницу вечером. Кроме него, в машине находились женщина и ребенок. Оба получили ранения.

«Али Тимаев, никнейм — "Тимур Махаури", 04.04.1978 года рождения, уроженец села Гучум-Кале, Итум-Калинского района Чеченской республики. Постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что Тимаев «был личным врагом Рамзана Кадырова ».

По информации СБУ, с 1999 по 2000 годы погибший «принимал участие в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан» и был ранен. А в 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

На него было совершено три покушения на убийство, в том числе в марте 2009 года в Тбилиси «путем подрыва с помощью в подъезде жилого дома», однако тогда ему удалось выжить.

«Поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО», — упоминается в сообщении.