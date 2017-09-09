Клинтон рассказала, в чем ошиблась во время президентских выборов



Книга называется "Что произошло?" и посвящена воспоминания о выборах. Ранее Клинтон винила в своем поражении "русских хакеров" и бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Теперь же она рассказала, в частности, о недостаточной агитации среди рабочего населения, а также написала, что платные лекции на Уолл-Стрит были вредны на ее имиджа, передает агентство Associated Press

"Я думаю, что было возможным предпринять еще пару поездок в Сагино (город в Массачусетсе) или купить больше рекламы в прямом эфире в Вакешо (город в Висконсине), чтобы получить пару тысяч голосов там", — поделилась также Клинтон своими размышлениями.



По словам соперницы Трампа, она больше всего сожалеет о своем заявлении о том, что оставит шахтеров без работы, которое она сделала в городе Логан в Западной Виргинии в прошлом году.