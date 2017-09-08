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Известная актриса обвинила Трампа в стихийных бедствиях в США
Разрушительные ураганы, обрушившиеся на США, это ярость «матери природы» за политику американского президента Дональда Трампа. С таким заявлением выступила голливудская актриса Дженнифер Лоуренс. Об этом сообщает Associated Press.
Своё заявление актриса сделала в Великобритании на премьере нового фильма Даррена Аронофски "мама!", чем вызвала бурную негативную реакцию в социальных сетях.
В последнее время на побережье США обрушились ураганы «Харви», «Ирма», «Катя» и «Хосе». 8 сентября Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации в штате Джорджия из-за надвигающегося урагана. Глава государства назвал разрушительный потенциал урагана «Ирма», бушующего в Карибском море, как «абсолютно исторический». Общее число жертв ураганов за последний месяц приближается к сотни. Стихия уничтожила тысячи домов.
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