Известная актриса обвинила Трампа в стихийных бедствиях в США



Разрушительные ураганы, обрушившиеся на США, это ярость «матери природы» за политику американского президента Дональда Трампа . С таким заявлением выступила голливудская актриса Дженнифер Лоуренс . Об этом сообщает Associated Press.

Своё заявление актриса сделала в Великобритании на премьере нового фильма Даррена Аронофски "мама!", чем вызвала бурную негативную реакцию в социальных сетях.



В последнее время на побережье США обрушились ураганы «Харви», «Ирма», «Катя» и «Хосе». 8 сентября Трамп ввёл режим чрезвычайной ситуации в штате Джорджия из-за надвигающегося урагана. Глава государства назвал разрушительный потенциал урагана «Ирма», бушующего в Карибском море, как «абсолютно исторический». Общее число жертв ураганов за последний месяц приближается к сотни. Стихия уничтожила тысячи домов.