«Генерал-чмо» против «мародеров» из котла: кто начал охоту на добровольцев АТО

Генерал ВСУ Петр Никитенко оскорбил добровольцев, когда приехал на передовые позиции в АТО. В ходе возникшего конфликта он назвал бойцов «ворами и мародерами, которые сбежали из Иловайска». Генерал вооруженных сил Украины и первый заместитель начальника штаба сухопутных войск Петр Никитенко отозван из зоны АТО после того, как он назвал украинских добровольцев зоне конфликта мародерами и ворами, об этом сообщает 112 Украина.

По данным СМИ, Никитенко оскорбил добровольцев, когда приехал на передовые позиции в АТО. В ходе возникшего конфликта он назвал бойцов ворами и мародерами, которые сбежали из Иловайска.

Добровольцы не остались в долгу и охарактеризовали генерала Никитенко как чмо и гниду. Точные обстоятельства и причины перепалки не сообщаются. После случившего украинский генерал был отозван из зоны АТО, в понедельник ожидается начало расследования по его делу. На данный момент неизвестно, какое наказание грозит военному. Ситуация получила развитие после того, как народный депутат Рады Оксана Корчинская опубликовала видеообращение, в котором рассказала об охоте на добровольцев, якобы инициированной главой украинского Генштаба Виктором Муженко . Я до сегодняшнего дня надеялась, что это не команда президента. Так как мне объясняли комбриги военных бригад, что вроде бы такую команду давить и фактически выгонять добровольцев с фронта, в том числе медицинских, дал им начальник Генерального штаба Муженко, но реализатором я видела только командующего АТО в течение последних нескольких месяцев генерала Локоту и его заместителя генерала Никитенко, — рассказала депутат.