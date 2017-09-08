Трамп ввел режим ЧП в штате Джорджия из-за урагана «Ирма»

Глава США распорядился предоставить необходимую федеральную помощь штату в связи с чрезвычайными условиями.

Также глава США распорядился предоставить необходимую федеральную помощь штату в связи с чрезвычайными условиями. Проводить мониторинг ситуации будут Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по ЧС.

Ураган «Ирма», скорее всего, нанесет больше ущерба, чем самый разрушительный ураган в истории США «Эндрю», который обрушился в августе 1992 года на северо-западные Багамские острова, южную Флориду и юго-западную Луизиану.

По последним данным, от урагана «Ирма» в Карибском регионе пострадали 74 тыс. человек, среди них 20 тыс. детей.