Сноуден рассказал правду о своих связях с русскими спецслужбами

Ранее глава немецкой контразведки Ханс-Георг Маасен выразил мнение, что Эдвард Сноуден является агентом российских спецслужб. Маасен подчеркнул, что у него есть повод считать деятельность Сноудена «частью гибридной войны, которую ведет Россия против Запада».

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что он никогда не имел никаких отношений с русскими спеуслужами. Сноуден отрицательно ответил журналисту газеты Spiegel на вопроса является ли он шпионом, работающим на Москву. Ранее глава немецкой контразведки Ханс-Георг Маасен выразил мнение, что Эдвард Сноуден является агентом российских спецслужб. Маасен подчеркнул, что у него есть повод считать деятельность Сноудена частью гибридной войны, которую ведет Россия против Запада. В ответ на это Сноуден заявил, что Маасену не хватило мужества утверждать, что он русский шпион.

Вместо этого он сказал, что мы не можем доказать, что Сноуден является русским агентом, есть определенное правдоподобие. В самом деле так можно сказать о каждом, подчеркнул Сноуден. Напомним, в июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post Guardian несколько секретных материалов, в которых шла речь о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Сразу после этого шага экс-агенту пришлось бежать — он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево

Москва на год предоставила Сноудену временное убежище. Однако, выдвинув условие, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который в январе 2017 был продлен еще на три года.