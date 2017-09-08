Сноуден отверг обвинения в шпионаже в пользу России

Сноуден раскритиковал руководителя немецкой контрразведки Ханса-Георга Масена за намёки на его связь с российскими спецслужбами.

«Нет, я не русский шпион. Ему даже не хватило смелости сказать, что я шпион», — цитирует экс-сотрудника АНБ издание Spiegel.

Сноуден также выразил сомнения в том, что Россия несёт ответственность за хакерские атаки на Демократическую партию США во время президентской кампании 2016 года.

«АНБ хорошо знает, кто атаковал (электронную почту) Клинтон, но я подозреваю, что они также обнаружили других нападавших на систему, возможно, шесть или семь групп были в работе», — подчеркнул он.