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Сноуден отверг обвинения в шпионаже в пользу России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден отверг обвинения в шпионаже в пользу России, а также выразил уверенность, что американские спецслужбы знают виновников взлома электронной переписки экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в 2016 году.
Сноуден раскритиковал руководителя немецкой контрразведки Ханса-Георга Масена за намёки на его связь с российскими спецслужбами.
«Нет, я не русский шпион. Ему даже не хватило смелости сказать, что я шпион», — цитирует экс-сотрудника АНБ издание Spiegel.
Сноуден также выразил сомнения в том, что Россия несёт ответственность за хакерские атаки на Демократическую партию США во время президентской кампании 2016 года.
«АНБ хорошо знает, кто атаковал (электронную почту) Клинтон, но я подозреваю, что они также обнаружили других нападавших на систему, возможно, шесть или семь групп были в работе», — подчеркнул он.
Ранее журналист Владимир Познер рассказал об отказе Сноудена на предложение взять у него интервью.
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