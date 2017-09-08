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Генсек НАТО: прекращение огня в Донбассе — не повод снимать антироссийские санкции
Прекращение огня на востоке Украины не даёт оснований для снятия санкций, которое возможно только после «полной реализации Минских соглашений», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с руководством фракции Европейской народной партии в Европарламенте в Таллине. Тем самым Столтенберг отверг предложение министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который ранее призывал к отмене санкций в случае достижения перемирия в Донбассе, пишет журналист Der Spiegel Петер Мюллер.
По словам Габриэля, до выполнения всех условий Минских соглашений «пройдёт ещё много времени». «Давайте хотя бы достигнем перемирия и отведём тяжёлое вооружение, затем в качестве вознаграждения снимем санкции и окажем помощь в восстановлении востока Украины», — заявил немецкий политик на внешнеполитическом форуме Социал-демократической партии Германии в городе Анклам. Минские договорённости, в частности, предусматривают, что Украина должна получить контроль над внешней границей на востоке страны. Требование Габриэля оказать помощь в восстановлении конфликтного региона также было подвержено критике. «До тех пор пока восток Украины находится под контролем войск Путина, никаких европейских денег не будет», — подчеркнул представитель Христианско-демократического союза Эльмар Брок.
Заявления Габриэля стали реакцией на предложения Владимира Путина допустить в Донбасс миротворческие войска ООН. На Украине же и предложение Путина, и реакция Габриэля подверглись жёсткой критике. Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер также отмежевался от главы МИД Германии. «Габриэль разрушает единство Европы в вопросе санкций. Путин этому рад», — подытожил Вебер.
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