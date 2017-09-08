Россия и США вступили в гонку за особо ценной информацией о сирийской войне

Новости об очередных и уже привычных успехах сирийской армии и ВКС РФ приходят на фоне скандала. Американцев обвиняют в сговоре с боевиками ИГИЛ* и их эвакуации из-под Дейр-эз-Зора. Запад, в свою очередь, настаивает на сговоре между джихадистами, Дамаском, Ираном и Москвой. Это — не совпадение. В Сирию пришел «сезон охоты» особой важности.

О том, что в августе американцы эвакуировали из зоны конфликта более 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков ИГИЛ*, сообщил военно-дипломатический источник РИА «Новости»

Отмечается, в частности, что ночью 26 августа вертолет ВВС США забрал двоих полевых командиров ИГИЛ европейского происхождения вместе с членами их семей из района близ населенного пункта Трейф к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Два дня спустя около 20 боевиков тем же способом эвакуировали из района Альбу-Лейль юго-восточнее Дейр-эз-Зора — и тоже на север Сирии.

Дейр-эз-Зор, напомним, то самое место, где сирийские правительственные войска сейчас триумфально завершают стратегическую операцию по разблокированию гарнизона.

При этом источник не столько «сдал» американцев, сколько попытался их оправдать, подчеркнув, что, лишившись командиров, боевики чаще всего прекращают организованные действия и бросают свои позиции. «Все это в конечном счете еще больше способствует успеху наступательной операции сирийских правительственных войск на востоке Сирии», — отметил он.

Но с американской стороны эту информацию категорически опровергают. А ранее, в августе, сами пытались обвинить Дамаск, Тегеран и Москву в «сговоре» с боевиками ИГИЛ у ливанской границы. Эта история широко освещается в западных СМИ, в Израиле и некоторыми экспертами с российскими паспортами.

На этом фоне пришло сообщение о ликвидации в ходе удара российских ВКС у Дейр-эз-Зора так называемого министра войны ИГИЛ — Гульмурода Халимова (аль-Таджики), бывшего командира ОМОН МВД Таджикистана. Российские власти уже проинформировали Душанбе о ликвидации Халимова, что можно считать официальным подтверждением. Таджикистан, в свою очередь, запросил подробности операции. Ранее о его гибели сообщалось неоднократно, но всякий раз аль-Таджики «воскресал», при этом постепенно поднимаясь в иерархии «халифата».

В последние месяцы его называли почти что преемником «погибшего» аль-Багдади, что несколько странно, поскольку на роль проповедника и идейно-религиозного лидера косноязычный, не говорящий по-арабски и склонный к психопатии бывший омоновец никак не тянул. Примечательно, что на должности «министра войны» псевдохалифата (игиловская терминология прямолинейна и откровенна, по-европейски эта должность миролюбиво называется «министр обороны») таджик сменил гражданина Грузии Абу Умара аль-Шишани (Тархана Батирашвили) — христианина по рождению.

Нужно хорошо понимать, что одним из последствий разгрома основных сил ИГИЛ у Дейр-эз-Зора (в широком смысле — во всей Центральной, Южной и Восточной Сирии) должен стать захват архивов джихадистов и хотя бы нескольких выдающихся «языков». Архивы наверняка есть. Сложно даже спрогнозировать, на каких носителях, но гонка за этими бумагами, флешками и серверами идет нешуточная. Москве, Дамаску, Тегерану, Душанбе интересно «просто почитать» все это — с далеко идущими последствиями. А некоторым нашим партнерам из все еще формально существующей «параллельной коалиции» во главе с США интереснее найти и перепрятать, чтобы никто не увидел. Эту же цель может преследовать и возможная эвакуация «руководящих кадров» «халифата», ранее ассоциированных с США.

Таких — десятки. Тот же Гульмурод Халимов в свое время проходил обучение в печально известной ЧВК Blackwater, что породило множество конспирологических теорий.

Почти наверняка можно утверждать, что изучение трофейных документов и допросы высокопоставленных пленных дадут большую доказательную базу причастности ряда западных спецслужб к формированию двух поколений руководящего состава ИГИЛ. Сперва из местных арабов Ирака и Сирии, а по мере их постепенного «выбывания» — из уроженцев Западной Европы, Северной Африки и постсоветского пространства.

Можно также предположить, что эвакуация полевых командиров в «заповедник Идлиб» проходит в рамках договоренностей по схеме «документы в обмен на жизнь». Что будет дальше с Идлибом, пока еще не понятно, а вот с Дейр-эз-Зором все предельно ясно. Если фронт будет откатываться вдоль реки Евфрат в сторону Маядина, Абу-Камаля и дальше к иракской границе, рано или поздно сирийские правительственные войска или российский спецназ (это более вероятно) какую-нибудь тачанку с бумагами и флешками все-таки догонят и двух–трех игиловских «генералов» в плен таки возьмут. В конце концов, их можно просто купить — уровень фанатизма многих рядовых игиловцев и местных племенных вождей прямо пропорционален ситуации на фронте.

В ответ на обвинения в том, что американцы и их коалиция просто прячут концы в воду, янки начинают пересказывать путанную историю об эвакуации с ливанско-сирийской границы большого отряда ИГИЛ, закончившуюся эпическим провалом. Дело было примерно так.

Сохранившийся в приграничной зоне крупный анклав ИГИЛ раздражал всех по обе стороны границы. Ликвидировать его взялись одновременно и САА, «Хезболла» с ливанской армией. Очень быстро джихадисты запросили пощады.

Сделка предлагалась относительно равноценная. Игиловцам «покупают билеты на автобус», но не в Идлиб, а как раз под Дейр-эз-Зор — в городок Абу-Камаль, что ближе к иракской границе (он постепенно становится новой штаб-квартирой ИГИЛ). Те, в свою очередь, возвращают тело убитого иранца из Корпуса стражей революции и несколько пленных ливанских военнослужащих. Быстро выяснилось, что ливанские солдаты давно убиты, однако Бейрут согласился и на то, что джихадисты просто покажут место захоронения.

Переговоры формально вела «Хезболла», но шейх Насралла приезжал в Дамаск на прием к Башару Асаду , чтобы получить подтверждение сделки. Тегеран отмалчивался.

В итоге сделка состоялась, и примерно 600 человек (310 боевиков с семьями) отправились через всю страну на автобусах к Евфрату, а ливанцы и персы вернулись домой в гробах. Общественное мнение раскололось. Многие (особенно в Ливане) полагали, что факт переговоров с ИГИЛ плох по определению, тем более что пленных запытали до смерти. Возмутился и Ирак, поскольку 310 боевиков медленно и с комфортом ехали через пустыню именно к его границе. При этом шиитская составляющая правительства Ирака (например, вице-президент Нури аль-Малики ) сделку одобрила, хотя их мнения не спрашивали.

У представителя президента в коалиции по борьбе с ИГИЛ (это должность такая) Бретта МакГёрка есть аккаунт в «Твиттере» и электронная почта. Это уже дважды портило перспективному дипломату и жизнь, и карьеру. Еще президент Обама хотел назначить МакГёрка в 2012 году послом в Ирак, но некие хакеры взломали почту дипломата и выяснили, что он состоит в связи с журналистской Wall Street Journal Джиной Чон . Пострадали оба. МакГёрка обвинили в аморальном поведении, которое «ставит под сомнение его возможность руководить и управлять посольством», а он оправдывался тем, что находился в процессе развода с женой. Обама был вынужден отозвать кандидатуру МакГёрка и придумал для него должность «представителя президента по борьбе с ИГИЛ», а журналистку Чон уволили из WSJ, потому как она показывала высокопоставленному любовнику черновики своих статей до их публикации.

Впоследствии пара поженилась, что, конечно же, хеппи-энд. Но МакГёрк умудрился пострадать еще и из-за «Твиттера», где чересчур словоохотлив. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже требовал отставки МакГёрка «за поддержку курдских террористов». Но это не отучило его болтать лишнее.

«Террористы ИГ* должны быть убиты на поле битвы, а не перевозиться на автобусе через Сирию к иракской границе без согласия Ирака. Наша коалиция поможет проследить за тем, чтобы эти террористы никогда не смогли попасть в Ирак или сбежать из того, что осталось от их умирающего «халифата», — написал МакГёрк по поводу сделки «Хезболлы» и ливанцев с джихадистами. За смартфон его никто не тянул.

Сделку (вернее, ту ее часть, что гарантировала перевозку игиловцев на автобусах в Абу-Камаль) гарантировали «Хезболла» и, неформально, Дамаск. Ранее не было еще ни одного случая, чтобы Дамаск не держал данного им слова. Собственно, именно на этом и держится вот уже полтора года вся программа по вывозу боевиков в «заповедник Идлиб» или, как в этот раз, в Абу-Камаль. И неправда, что ранее под программу «переселения» никогда не попадали представители «ан-Нусры» или ИГИЛ. Единичные случаи были и в Восточной Гуте, и в тех же южных и юго-западных районах Сирии.

Основной мотив — избежать ненужных и больших потерь, и частные тактические случаи не нарушали общего принципа отказа от политических переговоров с «черными». Пару раз кое-кого из постоянно мимикрирующих и меняющих названия группировок даже пытались затащить в Астану. Но, в отличие от США, никто им оружия не передавал, «кураторов» к ним не приставлял и в Blackwater не обучал.

Но самое смешное не в этом. «Наша коалиция проследит, чтобы террористы не смогли попасть в Ирак», — пообещал, напомним, МакГёрк. И коалиция действительно разбомбила дорогу, по которой следовала колонна. Обычно в таких ситуациях американцы делают серьезное лицо и говорят, что ошиблись или это были не их самолеты. После выступления МакГёрка делать это было бессмысленно.

Поэтому американцы продолжили. Вторым ударом они накрыли колонну, безопасность которой гарантировали шейх Насралла и Башар Асад. МакГёрк на это написал (опять же в «Твиттере»), что удары наносились по «отдельным автомобилям и боевикам, которых четко идентифицировали как ИГИЛ». В итоге колонна сперва была вынуждена изменить маршрут, а затем распалась в пустыне. Погибло 85 человек, часть автобусов развернулись обратно.

«Хезболла» чрезвычайно обиделась. В заявлении, сделанном от имени движения, говорится, что сирийское правительство и «Хезболла» сдержали слово и продолжат выполнять взятые на себя обязательства в отношении оставшейся на подконтрольной им территории части колонны. Но ответственность за дальнейшее развитие событий, а также за судьбу находящихся в колонне «больных, раненых, стариков, семей с детьми и беременных женщин» возложили на США.

В качестве ответной реакции сами США и даже ряд экспертов в России теперь пинают Москву и Дамаск, мол, Россия покрывает сделки Сирии и Ирана с ненавистными игиловцами. И все это — на фоне эвакуации из-под носа наступающей САА документов и важных персон из-под Дейр-эз-Зора.

В ближайшее время мы еще не раз станем свидетелями увлекательной гонки на опережение за ценными данными и людьми. Пока что США, используя более свободные стартовые позиции, идут на корпус впереди. Но этот гандикап устраним за счет активного поведения сотрудников российских Сил специальных операций и ЧВК. Будет интересно.