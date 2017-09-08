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Главные события пятницы

«Смерть» профессий в России, гибель Пашинина и другие события дня
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Искусственный интеллект Путина довел Америку до истерики
Открытый урок, который Владимир Путин провел в начале нового учебного года, неожиданно привлек пристальное внимание западных средств массовой информации и вызвал за океаном настоящую истерику.

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В Донбассе резко обострилась ситуация
Подразделения вооруженных сил Украины значительно увеличили количество артиллерийских ударов по территории Донецкой народной республики, передает ФАН.

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Овечкину запретили играть за сборную
Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане без получения необходимых разрешений. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям IIHF Адам Стайсс.

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Прилепин сообщил о смерти актера Пашинина
Писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в Facebook, что уехавший воевать добровольцем в украинскую армию актер Анатолий Пашинин, возможно, убит в бою.
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В США оценили слова Путина о Тиллерсоне
В Госдепартаменте США считают «интересными» слова президента России Владимира Путина о том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон оказался в «плохой компании». Об этом заявила заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

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В РФ изменятся автомобильные номера
Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.

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Сечин нарушил инструкции ФСБ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не выполнил установки ФСБ при передаче взятки экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник.
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Россию ждет «смерть» ряда профессий
России необходимо подготовиться к вызовам технологической трансформации, которая может вести в том числе к поляризации доходов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Ударная волна от Солнца сжигает линии поля Земли
NASA
Выброс массы от вспышки на Солнце класса X9.3 достиг планеты раньше ожидаемого срока и в настоящее время «сжигает» линии поля Земли.

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Британские СМИ нашли в России «потерпевший крушение НЛО»
Западные СМИ приняли камень необычной формы, найденный в России, за «потерпевший крушение НЛО».

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ИТАР-ТАСС РИА Новости
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