Главные события пятницы

Искусственный интеллект Путина довел Америку до истерики

Открытый урок, который Владимир Путин провел в начале нового учебного года, неожиданно привлек пристальное внимание западных средств массовой информации и вызвал за океаном настоящую истерику.



В Донбассе резко обострилась ситуация



Подразделения вооруженных сил Украины значительно увеличили количество артиллерийских ударов по территории Донецкой народной республики, передает ФАН.



Овечкину запретили играть за сборную



Международная федерация хоккея (IIHF) не позволит игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане без получения необходимых разрешений. Об этом ТАСС сообщил менеджер по коммуникациям IIHF Адам Стайсс.



Прилепин сообщил о смерти актера Пашинина



Писатель Захар Прилепин сообщил на своей странице в Facebook, что уехавший воевать добровольцем в украинскую армию актер Анатолий Пашинин, возможно, убит в бою.



В США оценили слова Путина о Тиллерсоне





В РФ изменятся автомобильные номера



Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров.



Сечин нарушил инструкции ФСБ



Глава «Роснефти» Игорь Сечин не выполнил установки ФСБ при передаче взятки экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву . Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник.



Россию ждет «смерть» ряда профессий



России необходимо подготовиться к вызовам технологической трансформации, которая может вести в том числе к поляризации доходов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев



Ударная волна от Солнца сжигает линии поля Земли



NASA

Выброс массы от вспышки на Солнце класса X9.3 достиг планеты раньше ожидаемого срока и в настоящее время «сжигает» линии поля Земли.



Британские СМИ нашли в России «потерпевший крушение НЛО»



Западные СМИ приняли камень необычной формы, найденный в России, за «потерпевший крушение НЛО».