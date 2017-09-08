Меркель захотелось хороших отношений с Москвой

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы улучшения отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Глава немецкого кабинета министров добавила, что антироссийские санкции могут быть сняты в случае достижения мира на Украине.

29 августа Меркель заявила, что антироссийские санкции будут отменены после устранения причин их введения. По мнению Меркель, для отмены ограничений, введенных против России, необходимо улучшение ситуации на юго-востоке Украины. Канцлер также уточнила, что подразумевает под этим выполнение минских соглашений.

Минские соглашения были подписаны в феврале 2015-го участниками «нормандской четверки» (лидерами России, Франции, Германии и Украины). В документе, в частности, прописаны режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Страны Запада постоянно возлагают на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, а также увязывают с этим снятие санкций. В свою очередь Москва напоминает, что является только одним из гарантов минского процесса, а не стороной конфликта.