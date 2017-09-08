СМИ: Успехи России в Сирии заставили Саудовскую Аравию отказать от свержения Асада

Из-за успехов России в Сирии Саудовская Аравия больше не настаивает на уходе Башара Асада

Саудовская Аравия отказывается от идей о смене власти в Сирии из-за успешных действий России, пишет Bloomberg

Агентство отмечает, что решение Саудовской Аравии отказаться от идеи ухода Башара Асада является «новым ударом для повстанцев», которые ранее лишились программы военной помощи со стороны США, при этом Турция также приступила к сотрудничеству с Россией в вопросе решения сирийского конфликта.

«Саудовская Аравия теперь понимает, что русские могут быть единственной стороной, которая способна урегулировать конфликт в Сирии», — заявил глава отдела обороны и безопасности Исследовательского центра Персидского залива в Дубае Мустафа Алани.

Вместе с тем агентство полагает, что одним из мотивов сближения с Москвой стало желание саудовских властей попытаться воспрепятствовать подъему Ирана. Так, поддерживаемые Тегераном бойцы, в том числе ополченцы из ливанского движения «Хезболла» , сыграли важную роль в восстановлении влияния сирийского президента.

По мнению Алани, для саудовцев ни сирийский «режим», ни Башар Асад уже не являются «проблемой», поскольку теперь их главная цель — попытки ослабления присутствия Ирана в Сирии.