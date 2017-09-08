Германия отказалась выплачивать Польше дополнительные репарации

Германия не намерена выплачивать Польше дополнительные военные репарации, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, в ходе брифинга Зайберт отметил, что Германия понесла ответственность за «немыслимые преступления» Второй мировой войны и выплатила существенные репарации, в том числе Польше. Он напомнил, что в 1953 году Варшава приняла решение об отказе от дальнейших репарационных выплат от Берлина.

«С точки зрения федерального правительства, нет оснований и правовой эффективности в том, чтобы ставить под вопрос отказ от репараций в 1953 году», — сказал представитель кабмина.

В конце августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава вправе требовать военных репараций от Берлина за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.