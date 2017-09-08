В посольстве России пошутили над фотографией главы МИД Британии в танке



Посольство России в Великобритании подшутило над фото, где глава британского МИД Борис Джонсон катается на танке.

«Министру иностранных дел (Сергею) Лаврову не нужен танк, чтобы донести свою точку зрения. Он предпочитает оставаться последовательным в меняющихся условиях», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.



FM Lavrov doesn’t need to ride a tank to make his point. He’d rather rely on consistency of message and evolving context. pic.twitter.com/r5Dq7s2G61— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 сентября 2017 г.



По данным издания The Telegraph, которое опубликовало фото, катание Джонсона на танке состоялось во время посещения им базы НАТО в эстонском городе Тапа.