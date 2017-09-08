Далее:
Главное сейчас
RT на русском

В посольстве России пошутили над фотографией главы МИД Британии в танке

«А Лаврову танк не нужен»: В посольстве РФ высмеяли главу британского МИД
Фото:
Посольство России в Великобритании подшутило над фото, где глава британского МИД Борис Джонсон катается на танке.
«Министру иностранных дел (Сергею) Лаврову не нужен танк, чтобы донести свою точку зрения. Он предпочитает оставаться последовательным в меняющихся условиях», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
По данным издания The Telegraph, которое опубликовало фото, катание Джонсона на танке состоялось во время посещения им базы НАТО в эстонском городе Тапа.
Ранее министр иностранных дел Великобритании поблагодарил свою австралийскую коллегу Джули Бишоп за подаренные ему легинсы для бега.
В мире Главное Политика
МИД НАТО
Борис Джонсон Джули Бишоп
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости