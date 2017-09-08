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СМИ: В ВСУ опровергли смерть российского актёра Пашинина в Донбассе

В ВСУ высказались по поводу смерти Пашинина
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Командир восьмого батальона «Аратта» «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт опроверг информацию о гибели в Донбассе российского актёра Анатолия Пашинина.
Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».
«Неправда это всё. Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый», — сказал Гергерт.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели Пашинина.
Директор российского актёра Юлия Павлова прокомментировала данную информацию.
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Анатолий Пашинин
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