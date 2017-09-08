СМИ: В ВСУ опровергли смерть российского актёра Пашинина в Донбассе



Командир восьмого батальона «Аратта» «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт опроверг информацию о гибели в Донбассе российского актёра Анатолия Пашинина

Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».



«Неправда это всё. Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый», — сказал Гергерт.





Ранее в СМИ появилась информация о гибели Пашинина.

Директор российского актёра Юлия Павлова прокомментировала данную информацию.