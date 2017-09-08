Киев прекратил подачу воды в ЛНР

Западная фильтровальная станция, которая находится под контролем Киева, без предупреждения прекратила подачу воды в самопровозглашённую Луганскую народную республику.



«Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР», — говорится в сообщении на официальном сайте Государственного унитарного предприятия ЛНР «Лугансквода».



Отмечается, что, по предварительным данным, причиной стала авария в энергосети.



В середине июня сообщалось, что оперативный штаб с участием международных организаций сформирован для решения проблем с обеспечением водой Донбасса.