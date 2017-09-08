Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как «разводят» по телефону своих жертв

По словам пранкеров, одним из главных требований к розыгрышу является абстрагирование от личной позиции, то есть отказ от принятия той или иной стороны.

По словам пранкеров, одним из главных требований к розыгрышу является абстрагирование от личной позиции, то есть отказ от принятия той или иной стороны. Лексус и Вован освещают определенные темы и работают по сценарию, однако в разговорах держатся нейтрально.

«Мы стараемся абстрагироваться от всех наших героев и не принимать сторону, «за» человека или категорично «против». Мы стараемся быть в разговоре нейтральными. У нас есть свои темы и вопросы, что мы хотим осветить, и есть, конечно, сценарий, что мы заранее придумываем», — рассказал Владимир Кузнецов.

По словам Алексея Столярова, для того, чтобы не стать жертвой розыгрыша пранкеров, достаточно всего лишь быть порядочным человеком и ничего не скрывать. А если это не удается, то внимательнее относиться к собеседникам или не использовать мобильный телефон для важных переговоров.

«Ничего не скрывать в первую очередь ни от кого и быть порядочным человеком. Этого достаточно, чтобы не стать нашей жертвой. Нужно проверять тех людей, с которыми вы общаетесь. Основная причина, почему многие ведутся на это — это слух. У людей очень плохой слух. Они не могут отличить голос одного человека от другого, из-за этого все беды наших собеседников… Да, и есть кардинальный способ — это не пользоваться мобильным телефоном. Мы никогда голос не подделывали… Уверенность — это главное, благодаря чему мы можем убедить наших собеседников», — поделился пранкер. ■