Парламент Каталонии одобрил закон о выходе из состава Испании

Закон, с помощью которого испанская Каталония рассчитывает обрести независимость, одобрен парламентом автономии. Предполагается, что он автоматически вступит в силу, если на референдуме победят сторонники независимости региона.

Насчитывающий 89 статей документ был разработан для обеспечения соблюдения законности в период между референдумом и утверждением Конституции Каталонии. Закон является переходным и будет действовать, пока местный парламент не создаст новую правовую базу.

Как сообщалось, в минувшую среду парламент Каталонии после 16-часового заседания одобрил закон о референдуме о самоопределении, в котором говорится, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости региона, напоминает ТАСС . Члены правительства автономии уже подписали указ о проведении плебисцита 1 октября.

Власти Испании заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства. В этой связи Мадрид обратился в Конституционный суд страны с просьбой признать шаги сепаратистов юридически недействительными.