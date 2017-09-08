После смены власти на Украине Швейцария заморозила миллионы швейцарских франков в рамках расследования уголовных дел об отмывании денег. Об этом ТАСС сообщили в швейцарской Федеральной прокуратуре.





"В ходе проводимых управлением федерального прокурора расследований, касающихся отмывания денег, были заморожены активы на сумму более 100 миллионов швейцарских франков (более 105 миллионов долларов)", — заявили агентству в прокуратуре

Там уточнили, что деньги могут быть возвращены "законным владельцам" после получения доказательств преступного происхождения этих средств и после завершения необходимых процедур.



Ранее украинский информационный канал NewsOne заявил, что "Швейцария отказалась отдать Украине награбленное".



Швейцарская прокуратура напомнила, что после смены власти в Киеве "ведет несколько расследований в связи с утверждениями об отмывании денег". Они были начаты "в ответ на доклады управления по борьбе с отмыванием денег, полученные прокуратурой после середины марта 2014 года".