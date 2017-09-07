ДНР заявила о резком обострении ситуации в Донбассе

Подразделения вооруженных сил Украины значительно увеличили количество артиллерийских ударов по территории Донецкой народной республики, передает ФАН.

Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин

По его словам, только за минувшие стуки украинские силовики более 40 раз нарушили «школьное перемирие» в Донбассе.

«Накануне встреч в минском формате ситуация на линии соприкосновения резко обострилась. За минувшие сутки зафиксировано 41 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 76 боеприпасов. Под ударами ВСУ оказались населенные пункты в районе Донецка, Горловки и Мариуполя.