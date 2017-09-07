Эксперт: Украина постепенно превращается в аграрную колонию

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков рассказал, что Украина постепенно превращается в аграрную колонию, передает ФАН.

"Особо стоит отметить, что, кроме обучения армии, военные расходы идут на заказы предприятиям, которые контролируются в большинстве случаев президентом либо другими приближенными олигархами.

Поэтому и рост расходов на «национальную оборону» (а на деле — милитаризацию страны, направленную, прежде всего, против России) представляет собой просто еще один источник прибыли для украинской верхушки.

Свое же положение она обосновывает именно противостоянием Москве, объясняя неудачи лишь «российской агрессией», которую официальная пропаганда навязывает как главный источник всех украинских бед, чтобы отвлечь внимание от недееспособности властей", — рассказал Сергей Простаков.