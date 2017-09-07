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Эксперт: Порошенко пришел в ужас от предложения Путина
Украинского президента Петра Порошенко испугала инициатива главы России Владимира Путина о вводе миротворческого военного контингента в Донбасс. С таким заявлением выступил политолог Олег Неменский. Его слова передаёт издание «Экономика сегодня».
«Это (ввод миротворцев — прим. Рамблер) выставит украинскую власть полными лжецами, что крайне опасно для Киева в свете нынешних рейтингов, которые ничтожны при наличии огромных антирейтингов», — заявил Неменский.
Неменский добавил, что расположение международных миротворцев в регионе выявит, что конфликт в Донбассе имеет гражданский характер, а его причиной стали внутреукраинские противоречия. Согласие с позицией Москвы полностью перечеркнёт утверждения Киева о том, что боевые действия на востоке Украины ведут российские военнослужащие.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
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