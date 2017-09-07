Эксперт: Порошенко пришел в ужас от предложения Путина

«Это (ввод миротворцев — прим. Рамблер) выставит украинскую власть полными лжецами, что крайне опасно для Киева в свете нынешних рейтингов, которые ничтожны при наличии огромных антирейтингов», — заявил Неменский.



Неменский добавил, что расположение международных миротворцев в регионе выявит, что конфликт в Донбассе имеет гражданский характер, а его причиной стали внутреукраинские противоречия. Согласие с позицией Москвы полностью перечеркнёт утверждения Киева о том, что боевые действия на востоке Украины ведут российские военнослужащие.

