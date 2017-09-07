Главные события четверга

Порошенко признал невозможность возвращения Крыма силой

Президент Украины Петр Порошенко считает нереальным возвращение Крыма в состав страны силовым путем. Об этом он заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной раде , передает ТАСС

Водитель Улюкаева рассказал о портфеле с деньгами

ТАСС

Бывший водитель экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Илья Макаров рассказал суде, что помог ему положить в багажник автомобиля портфель с деньгами.

Вспышка на Солнце станет катастрофой для Москвы

NASA

Вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, повлияет на погоду, а также на количество ДТП, заявил ведущий научный специалист Пулковской обсерватории РАН Георгий Гончаров, слова которого приводит «Дни.ру».

На полигоне в Ленобласти прогремел взрыв

РИА Новости

На Лужском полигоне в Ленинградской области произошел взрыв, один человек погиб, сообщает Online47.

Названы сроки запуска железной дороги в обход Украины

РЖД планируют в октябре 2017 года запустить движение по ж/д обходу Украины, сначала поедут грузовые поезда, потом пассажирские, сообщил журналистам президент компании Олег Белозеров

Путину предложили переименовать Дальний Восток

РИА Новости

Ведущий пленарного заседания Восточного экономического форума предложил президенту России переименовать Дальний Восток, поскольку это название уже не соответствует экономическим и политическим реалиям.

В России подорожают сигареты

РИА Новости

Трамп не пригласил Путина на заседание ООН

Reuters

Президент РФ Владимир Путин не получал от американского коллеги Дональда Трампа приглашение на саммит по реформированию ООН, который должен состояться 18 сентября, за день до начала общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН

"Ирма" разрушила самый опасный аэропорт мира

Аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен оказался практически уничтожен ураганом «Ирма», сообщает Daily Mail.

Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Керченском мосте

Глава компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг ответил на вопрос журналиста РБК о «разваливающемся» Керченском мосте.

Возмущенная Максакова ответила сыну Вороненкова

Сын Дениса Вороненкова от первого брака Николай выступил против прекращения дела о хищении, возбужденного против его отца. Это заявление возмутило вдову Вороненкова Марию Максакову.