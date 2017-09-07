Американцы вывезли из района Дейр-эз-Зора главарей ИГ*, сообщил источник



В августе ВВС США из района Дейр-эз-Зора эвакуировали на север Сирии свыше 20 полевых командиров и приближенных им боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ, ИГ, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"В течение последних недель августа на фоне успешных действий сирийских правительственных войск в восточной части Сирии ряд подконтрольных американским спецслужбам полевых командиров были срочно эвакуированы из района Дейр-эз-Зора в безопасные районы для дальнейшего использования их опыта на других направлениях. В частности, 26 августа из района вблизи населенного пункта Трейф, расположенного к северо-западу от города Дейр-эз-Зор, вертолетом ВВС США в ночное время были вывезены два полевых командира ИГИЛ* "европейского происхождения" с членами семей", — рассказал собеседник агентства.



По его данным, 28 августа из района Альбу-Лейль юго-восточнее Дейр-Эз-Зора американскими вертолетами были вывезены около 20 полевых командиров и приближенных им боевиков ИГ* на север Сирии.



"Необходимо отметить, что лишившиеся благодаря американцам своих командиров, боевики в большинстве случаев прекращают организованные действия, и бросают свои позиции, примыкая к другим отрядам или спасаясь бегством поодиночке. Все это, в конечном счете, еще больше способствует успеху наступательной операции сирийских правительственных войск на востоке Сирии", — отметил источник.



* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

