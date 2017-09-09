Порошенко назвал сильную армию условием достижения мира на Украине

Достичь мира на Украине можно политико-дипломатическим путём, но только при условии наличия сильной армии. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко во время визита в Винницкую область.

«Всей нашей стране хотел бы пожелать мира, но обеспечить его можно, да, политико-дипломатическим путём, но только тогда, когда мы имеем сильную армию, Вооружённые силы, сильную Национальную гвардию, сильные другие силовые подразделения, которые сегодня являются гарантами суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», — приводит его слова УНН.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2018 году Киев намерен значительно увеличить военные расходы.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова, расходы на оборону Украины в следующем году составят не менее 5% ВВП.