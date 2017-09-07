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ИГ готовит «продовольственный теракт»
Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) готовят в Европе «продовольственные теракты», планируя отравить еду в магазинах, сообщает Daily Mail.
По данным издания, ИГ готовит новые «хитроумные атаки». В частности, боевики могли доставить в ЕС отравляющие вещества.
Следы отравляющих веществ были найдены на территориях, которые боевики занимали в Ираке. Также там обнаружены могилы мирных жителей с признаками отравления ядами.
Ранее сообщалось, что боевик ИГ пытался завербовать британского журналиста для совершения терактов.
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