ИГ готовит «продовольственный теракт»



Террористы «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России) готовят в Европе «продовольственные теракты», планируя отравить еду в магазинах, сообщает Daily Mail.

По данным издания, ИГ готовит новые «хитроумные атаки». В частности, боевики могли доставить в ЕС отравляющие вещества.

Следы отравляющих веществ были найдены на территориях, которые боевики занимали в Ираке. Также там обнаружены могилы мирных жителей с признаками отравления ядами.

Ранее сообщалось, что боевик ИГ пытался завербовать британского журналиста для совершения терактов.