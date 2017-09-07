Украинский министр: ополчение ЛНР и ДНР готовит вторжение в Россию

Россия якобы «сконцентрировала на границе с Украиной около 40 тысяч военнослужащих», чтобы останавливать ополченцев ЛНР и ДНР, которые могут планировать вторжение на территорию РФ, например, нападение на Ростов-на-Дону. С таким заявлением выступил украинский замминистра по делам беженцев Юрий Грымчак , передает LIFE.

«Это не те силы, которые можно применить для серьезного наступления. Провокацию устроить на любом отрезке фронта они могут… Скорее всего, они готовятся не наступать, а останавливать этих всех (ДНР и ЛНР. — ред.)», — утверждает Грымчак.

Министр также поделился теорией, что наступление на Ростов-на-Дону ранее могли предпринять комбаты Гиви и Моторола. По мнению Грымчака, они пользовались большой популярностью в России и «российские войска перешли бы на сторону этих ребят».