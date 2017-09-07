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Украинский министр: ополчение ЛНР и ДНР готовит вторжение в Россию
Россия якобы «сконцентрировала на границе с Украиной около 40 тысяч военнослужащих», чтобы останавливать ополченцев ЛНР и ДНР, которые могут планировать вторжение на территорию РФ, например, нападение на Ростов-на-Дону. С таким заявлением выступил украинский замминистра по делам беженцев Юрий Грымчак, передает LIFE.
«Это не те силы, которые можно применить для серьезного наступления. Провокацию устроить на любом отрезке фронта они могут… Скорее всего, они готовятся не наступать, а останавливать этих всех (ДНР и ЛНР. — ред.)», — утверждает Грымчак.
Министр также поделился теорией, что наступление на Ростов-на-Дону ранее могли предпринять комбаты Гиви и Моторола. По мнению Грымчака, они пользовались большой популярностью в России и «российские войска перешли бы на сторону этих ребят».
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