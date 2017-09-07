Порошенко признал, что силовое возвращение Крыма нереально

Президент Украины Петр Порошенко считает нереальным возвращение Крыма в состав страны силовым путем. Об этом он заявил в ходе выступления с ежегодным посланием Верховной раде, передает ТАСС.

«Можем ли мы отбить Крым силой? Реалистично ли это? Нет. Уйдет ли Россия оттуда сама? Нет», — признал украинский президент.

Однако, по словам Порошенко, Киев может создать условия, при которых Крымский полуостров станет для РФ «неподъемной тяжестью». «И мы все делаем для этого, используя международные суды, ООН, ЮНЕСКО», — пообещал глава Украины.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. По результатам голосования, проходившего 16 марта, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.