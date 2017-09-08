Обзор зарубежных СМИ: Украина станет островом

Украина станет островом между Западом и Востоком

Украина может превратиться в «остров», хотя ранее была мостом между Востоком и Западом. Как пишет Financial Times , такие последствия могут быть от реализации масштабных инфраструктурных проектов России, таких как Керченский мост, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

По мнению автора материала, Украине, чтобы минимизировать потери, необходимо налаживать связи с Западом, однако Киев слишком медленно проводит реформы, направленные на борьбу с коррупцией. Кроме того, Киев очень увлеченно пытался изолировать Крым в экономическом смысле. В это же время Москва занялась созданием новой инфраструктуры, призванной обеспечить бесперебойное сообщение с полуостровом. Завершенная недавно железная дорога позволяет обогнуть территорию Украины и беспрепятственно доставлять российские грузы в Белоруссию, Прибалтику и другие страны. Помимо этого, Россия также строит трубопроводы, которые позволят ей снизить зависимость от Украины.

Свержение режима Ким Чен Ына грозит катастрофой

Угроза ядерной войны со стороны Северной Кореи не так опасна, как непредсказуемые для всего мира последствия падения режима Ким Чен Ына, предупреждает Dagens Nyheter . Кризис северокорейского режима может запустить цепочку событий, которые подорвут стабильность в Азии и во всем мире.

Так, если режим Ким Чен Ына внезапно падет, то соседние страны ждет катастрофический поток беженцев из КНДР. Люди будут бежать, чтобы спастись от военных, а также — из-за нехватки еды. Для Китая миллионы голодных беженцев, штурмующих пограничную реку Ялуцзян — настоящий кошмар и угроза стабильности. Южная Корея тоже не сможет справиться с потоком людей таких масштабов. После падения режима Пхеньяна, кризис придется устранять другим государствам — решать вопрос с беженцами, оказывать срочную помощь и взять под контроль оружие массового поражения. Причем нет гарантий, что Ким Чен Ына после свержения заменит менее жестокий и непредсказуемый правитель.

Чиновники Кличко делают деньги на благотворительности и стройках

Многие киевские чиновники и депутаты успевают совмещать государственную службу и предпринимательскую деятельность. «Вести-Украина» пишут, что среди чиновников мэрии Киева есть действующие бизнесмены, а также соучредители благотворительных фондов и общественных организаций.

К примеру, экс-мэр Киева, а ныне глава фракции «Еднисть» в Киевраде Александр Омельченко остается тесно связанным со строительным бизнесом — на его имени 10 компаний. Глава департамента КГГА по вопросам соцполитики Юрий Крикунов является совладельцем двух предприятий — фирмы «Нугора», которая занимается разработкой проектов по строительству жилых и нежилых объектов, а также турфирмой «Диван Тур». Заммэра Николай Поворозник, согласно реестру, учредил благотворительную организацию воинов-интернационалистов «Никто, кроме нас». Заммэра Алексей Резников является соучредителем адвокатской конторы «Резников, Власенко и Партнеры».

Макрон хочет вернуть Россию в Европу

Страны Запада совершают настоящее безумие, стратегически подталкивая русских к сотрудничеству с китайцами. Поэтому, как пишет Le Figaro , дипломатический приоритет президента Франции Эммануэля Макрона — вернуть Россию в европейскую семью.

По мнению автора статьи, Россия стремится в Европу, и еврозона заинтересована в этом союзе. Стремление НАТО обосноваться на Украине является провокацией и нарушением обещаний, данных в свое время Джеймсом Бейкером Михаилу Горбачеву . Издание пишет, что страны Балтии и Польша со своими предубеждениями не могут диктовать восточную политику всему Евросоюзу

Лукашенко все больше напоминает Брежнева

Осень этого года обнаружила, что количество скрытых поборов с белорусов гораздо больше, чем можно было предположить, пишет Хартыя'97 . Как отметил представитель Белорусского национального конгресса в Гродно Сергей Веремеенко , гнев белорусского народа по этому поводу закипает.

По его мнению, Лукашенко больше всего напоминает стареющего Леонида Ильича Брежнева. «Власть все больше погружается в маразм и отделяется от массы людей», — отметил Веремеенко. По его оценке, общее состояние в народе — «очень напряженное, как перед грозой». Самое неприятное новшество для граждан — это очередное подорожание коммунальных услуг, говорится в материале.