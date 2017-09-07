Обзор зарубежных СМИ: Новейшее оружие Украины

Почему тысячи украинцев ринулись за паспортами России





Недавно президент Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для россиян при въезде в Украину. При этом Россия приняла асимметричные меры: вступили в силу поправки, которые упрощают процедуру получения гражданства РФ украинцами — теперь не нужно приносить справку о сдаче украинского паспорта, пишут «Вести-Украина».

Раньше главной загвоздкой для украинцев во всей процедуре был как раз отказ от украинского гражданства. Теперь же механизм упростился, однако у претендентов на гражданство РФ появились другие сложности — повышенный спрос. Издание уточняет, что те украинцы, которые получат паспорт РФ начиная с 1 сентября, должны будут принести присягу на верность России.



Лунная гонка: США уступают России и Китаю



Россия и Китай подпишут первое совместное соглашение, которое будет действовать пять лет — с 2018 по 2022 год. Это первое пятилетнее соглашение между двумя странами, причем документ касается программы по освоению Луны и повторной высадки человека на поверхность естественного спутника Земли, пишет Cankao xiaoxi.



По словам экспертов, пилотируемые полеты в космос вышли на новый уровень, который требует огромных финансовых затрат. Даже у США не хватает средств для полноценной программы подобных полетов в космос, поэтому возникла необходимость совместить ресурсы России и Китая. Сложившаяся ситуация напоминает события прошлого века, когда США и другие страны не стали строить космическую станцию, так как у них — в отличие от России — не было такого опыта и технологий.



Новейшее оружие Украины





Украинский концерн «Укроборонпром» показал разработанные за последние 3 года инновационные экземпляры вооружений, сообщает «Еженедельник 2000». За это время были разработаны боевые модули для бронетехники, ракеты, артиллерийские системы, в том числе, залпового огня, беспилотники и радиолокационные системы.

Как заявили в Укроборонпроме, транспортный самолет Ан-132D доказал полную независимость украинской авиастроительной отрасли от России, а беспилотный мини-БТР «Фантом» стал наглядной демонстрацией перспективных разработок украинского оборонного комплекса.



Распад Советского Союза не уничтожил его наследия





Издание Advance в своем материале возвращается к последним дням существования Советского Союза. По мнению автора статьи, борьба за советское наследство сегодня сомнительна, а Владимир Путин прав, называя распад СССР катастрофой.

Коммунизм и социализм, как высшие идеологии, суровая диктатура и уничтожение собственных народов остались в прошлом. Проблема в том, что их наследие живо до сих пор, говорится в статье. С другой стороны, распад СССР плох тем, что в мире утратилось равновесие, и Америка превратилась в гегемона. Это способствовало возникновению ассиметричных угроз, пишет автор материала.



«Запад-2017» и возможная провокация России





Заместитель министра обороны России Александр Фомин недавно отверг обвинения в том, что маневры «Запад-2017» являются трамплином для последующего вторжения в Польшу, Литву или Украину. Тем не менее, как отметил Der Spiegel белорусский эксперт по вопросам безопасности Андрей Паратников, учения могут сопровождаться провокациями в отношении третьей страны — в первую очередь Украины.

По его словам, Украина может задействовать свои ракеты, если российские самолеты нарушат границу с белорусской стороны. В такой ситуации Россия может предложить Минску разместить на своей территории ракеты С-400 для защиты белорусского воздушного пространства. Впрочем, по словам эксперта, вероятность такого сценария составляет всего два процента.