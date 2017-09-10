Опрос: коалицию Меркель поддерживают 37% избирателей

Коалицию политических партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), которую возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель , готовы поддержать 37% немецких избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Emnid.

Опрос проводился в период с 31 августа по 6 сентября, в нем приняли участие более 1,8 тыс. граждан. Согласно результатам, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 24% избирателей, за «Альтернативу для Германии» и Левую партию — по 9%.

По 8% поддержки получили партия «зеленых» и Свободная демократическая партия Германии.

Выборы в Буднестаг пройдут 24 сентября.

Ранее опрос показал, что Меркель популярнее других кандидатов перед выборами канцлера ФРГ.