Над стеной между США и Мексикой появился гигантский мальчик

На границе Америки и Мексики появилось огромное черно-белое изображение мальчика. Он заглядывает через стену на территорию Штатов, передает агентство Associated Press . Изображение ребенка установлено около КПП Текате.

Giant portrait of toddler peers over US-Mexico border wall (from @AP) #immigration https://t.co/OqsOXA8oeG pic.twitter.com/ZtW8FHiFY4

— Russell Contreras (@RussContreras) 8 сентября 2017 г.

С помощью необычной инсталляции французский художник JR решил привлечь общественное внимание к проблемам мигрантов.

Art project now at the US/MEXICAN border 📍 pic.twitter.com/fQSspJ9cRc

— JR (@JRart) 5 сентября 2017 г.

Это не первая работа художника. Инсталляции появлялись в Париже, на небоскребах Рио-де-Жанейро и стене между Палестиной и Израилем. Все они призывают задуматься о социальных проблемах.