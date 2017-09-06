Власти Испании заявляли о противоречии документа конституции страны. Закон поддержали сепаратистская коалиция «Вместе „за“ и „Кандидаты за народное единство“. Провести референдум планируется 1 октября.

Парламент Каталонии одобрил закон о референдуме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

По данным агентства, документ поддержали сепаратистская коалиция „Вместе „за“ и „Кандидаты за народное единство“. Всего закон поддержали 72 из 135 членов парламента.

Закон должен регулировать правовую базу для организации референдума, запланированного на 1 октября. Власти Испании считают данный закон противоречащим конституции страны.