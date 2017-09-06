Госдеп оценил идею размещения миротворцев в Донбассе

«Данная возможность достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны», — завили в Госдепе.





Также стало известно, что постоянное представительство Украины при ООН довело до сведения генерального секретаря Всемирной Организации Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Текеды Алему свою позицию касательно предложения развернуть миротворческую миссию в Донбассе. Киев отмечает, что любое международное миротворческое присутствие должно осуществляться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной.

Киев постоянно обвиняет Россию в причастности к конфликту на юго-востоке Украины и называет РФ страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.