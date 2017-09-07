США предложили заморозить активы Ким Чен Ына

Отмечается, что в тексте резолюции также предлагается запретить экспорт северокорейского текстиля и найм рабочих из КНДР.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что голосование нужно провести 11 сентября. При этом пока неизвестно, поддержит ли резолюцию союзник КНДР Китай.